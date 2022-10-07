Сколько в Украине российских оккупантов — отвечает Сергей Наев 7 октября, 19:37 Мобилизированные россияне на учениях в оккупированной РФ части Донецкой области, 4 октября (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В настоящее время на территории Украины действует около 120 батальонно-тактических групп РФ общей численностью почти 162 тысяч человек.

Об этом сообщил в эфире телемарафона командующий Объединенными силами Сергей Наев.

«В начале вооруженной агрессии было около 90 БТГ общей численностью около 140 тыс. человек. На сегодняшний день на территории Украины действует около 120 БТГ общей численностью около 162 тыс. человек», — рассказал он.

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В то же время Наев добавил, что мощь российской армии скорее мнимая, чем настоящая.

«У РФ скорее мнимая мощность, показуха. Их командиры всегда росли по службе только благодаря лояльности к военно-политическому руководству России, к своим командирам, и по службе у них продвигались не те, кто способен, профессионально подготовлен, а те, кто красиво говорит что-то хорошее своему начальнику, закрывает глаза на свои просчеты и преподносит как свой успех», — отметил командующий объединенными силами.

Он также рассказал, что обеспеченность российских военных боеприпасами несколько снизилась, но это связано с уменьшением фронта обороны.

«По ракетам у них есть проблема с Искандерами и с ракетами к системам Точка, это факт. Также есть проблема с реактивными снарядами к системам Смерч и Ураган. Они осуществляют подвоз этих реактивных снарядов, в том числе с территории республики Беларусь. То есть вооруженные силы Беларуси отдают им эти снаряды. Что касается ствольной артиллерии, минометов, то на снарядный "голод" (армии РФ — ред.) мы не рассчитываем», — сказал Наев.

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6 октября заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что с начала месяца Беларусь направила войскам РФ в Украину около 30 вагонов с боеприпасами для войны против Украины, в частности, на донецкое и херсонское направления.