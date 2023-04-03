В Украине четырех боевиков «ЛНР» приговорили к 13 годам тюрьмы 3 апреля, 16:25 Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Украине приговорены к 13 годам тюрьмы четырех боевиков «ЛНР». Оккупанты воевали против ВСУ на территории Харьковской области.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

«В феврале 2022 года, перед началом полномасштабного вторжения РФ жители Луганской области добровольно перешли на сторону врага. Они вступили в незаконное военизированное формирование так называемой «ЛНР», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что позже они выполняли «боевые задания» на территории Харьковской области. В начале сентября 2022 года во время боевых действий на линии непосредственного вооруженного столкновения они были взяты в плен.

Суд признал четырех граждан Украины виновными в государственной измене, участии в террористической организации и деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований. Они получили 13 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.