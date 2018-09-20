В Украине будут проверять воду по европейским стандартам. Повлияет ли это на ее цену

Законопроект устанавливает связь между платой за водопользование и финансированием приоритетных водоохранных мероприятий в пределах бассейна

С нового года в Украине будет действовать европейская система мониторинга водных ресурсов, сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак. Правительство поддержало новый Порядок государственного мониторинга вод. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Определены все параметры и субъекты, по которым мониторят воду в Украине, отметил министр. Это поможет принимать более эффективные управленческие решения. Мониторинг водных ресурсов частично будет финансироваться за счет средств ЕС.

Сбалансирование тарифов на воду

В то же время плата за пользование водными ресурсами предприятиями будет более обоснованной, отметил министр. Но это не касается тарифов для населения.

Мониторинг водных ресурсов частично будет финансироваться за счет средств ЕС

Речь идет в том числе о предприятиях, которые пользуются водой для сельскохозяйственного назначения.

"Предприятия, которые пользуются водой, платят за нее, и часто эта плата оторвана от реальности. А мониторинг качества воды должен сбалансировать плату, которую платят потребители", - сказал Семерак.

Реформировать мониторинг водных ресурсов Украина обязана в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС. Управление водным сектором должно осуществляться по бассейновому принципу. Этого требует Водная рамочная директива Европейского Союза.

Что предусматривает реформа

Законопроект по управлению водными ресурсами по бассейновому принципу парламент принял два года назад. Согласно ему, основной единицей управления является бассейн водного объекта. В Украине устанавливают 9 районов речных бассейнов - Днепра, Дуная, Южного Буга, Дона, Вислы, рек Крыма, Причерноморья и Приазовья.

В установленных районах речных бассейнов могут выделять суббассейны. Экологическое состояние массива поверхностных вод определяется по биологическим показателям, при этом используют гидроморфологические, химические и физико-химические показатели.

Экологическое состояние классифицируется как отличное, хорошее, удовлетворительное, плохое или очень плохое. Законопроект устанавливает связь между платой за водопользование и финансированием приоритетных водоохранных мероприятий в пределах бассейна. Кроме того, новая система мониторинга позволит каждому получить доступ к по-европейски классифицированным данным. Эти данные будут публиковаться на специальном сайте.

Критерии загрязненности воды

Европейцы мониторят большее количество веществ, которые могут вызвать негативные последствия для водоемов, рассказал первый заместитель главы Государственного агентства водных ресурсов Украины Михаил Хорев.

Новая система мониторинга позволит каждому иметь доступ к по-европейски классифицированным данным

По его словам, со следующего года наличие в водоемах некоторых веществ фактически будут мониторить впервые.

"Сейчас утверждаем перечень показателей - это 45 приоритетных веществ. Это неестественные вещества, они искусственного происхождения, поэтому их наличие в водных объектах говорит о том, что там происходит определенная антропогенная нагрузка. Тех веществ там не должно быть, потому что они являются токсичными. Даже в микродозах они наносят определенный вред окружающей среде. Сейчас мы не готовы говорить, в каком количестве они есть, потому что к этому времени мы такой мониторинг не совершали", - сказал Хорев.

Мониторить будут также морские воды - прибрежные и воды экономической зоны, сообщил эксперт по управлению водными ресурсами проектов ЕС Алексей Ярошевич. Информацию о состоянии вод получать Государственное водное агентство Украины. Исследование будет стоить дороже, но предоставит более объективную информацию о состоянии поверхностных вод, считает эксперт.

Первые планы управления речными бассейнами должны быть поданы не позднее 1 августа 2024 года. Их будет утверждать Кабинет Министров Украины.