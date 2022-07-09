Верховная Рада сделала невозможным обжалование в судах приказов командиров во время военного положения — закон
Верховная Рада (Фото:НВ)
Верховная Рада приняла Закон, исключающий возможность обжалования в судах приказов или распоряжений командиров в условиях военного положения или в боевой обстановке.
Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады Украины.
Закон вносит изменения в ч. 3 статьи 151 Кодекса административного судопроизводства Украины об обеспечении исков посредством остановки приказа во время военного положения или в боевой обстановке. Изменениями дополнены основания, по которым не допускается такое обеспечение иска, как «остановка приказа или распоряжение командира (начальника), отданного военнослужащему в условиях военного положения или в боевой обстановке».
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