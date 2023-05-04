В Украине из-за войны зарегистрировано более 23 тысячи пропавших без вести — МВД 4 мая, 07:03 Последствия удара по жилому дому в Умани (Фото:t.me/V_Zelenskiy_official)

По состоянию на 1 мая в результате полномасштабного вторжения РФ в Украине без вести пропавшими считаются 23 760 граждан. После проведения всех надлежащих мероприятий в розыск объявили 31 330 человек, из которых 7 570 были найдены.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко.



Он отметил, что с начала войны было зарегистрировано 101 543 факта о без вести пропавших людях, после чего информацию внесли в единый учет.

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«Далее проводились первоочередные действия по проверке. 54 310 человек было разыскано», — сказал он.

После проведения всех надлежащих мероприятий в розыск объявили 31 330 человек, из которых 7 570 были найдены, все же остальные считаются пропавшими при особых обстоятельствах. В них входят вооруженные конфликты, военные действия, временная оккупация и чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера.