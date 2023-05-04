В Украине из-за войны зарегистрировано более 23 тысячи пропавших без вести — МВД

4 мая, 07:03
Поделиться:
Последствия удара по жилому дому в Умани (Фото:t.me/V_Zelenskiy_official)

Последствия удара по жилому дому в Умани (Фото:t.me/V_Zelenskiy_official)

По состоянию на 1 мая в результате полномасштабного вторжения РФ в Украине без вести пропавшими считаются 23 760 граждан. После проведения всех надлежащих мероприятий в розыск объявили 31 330 человек, из которых 7 570 были найдены.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко.

Он отметил, что с начала войны было зарегистрировано 101 543 факта о без вести пропавших людях, после чего информацию внесли в единый учет.

Видео дня

Читайте также:
С 24 февраля в Украине пропали без вести более 15 тысяч человек — ICMP

«Далее проводились первоочередные действия по проверке. 54 310 человек было разыскано», — сказал он.

После проведения всех надлежащих мероприятий в розыск объявили 31 330 человек, из которых 7 570 были найдены, все же остальные считаются пропавшими при особых обстоятельствах. В них входят вооруженные конфликты, военные действия, временная оккупация и чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   МВД Украины Пропали без вести Пропавшие без вести Война в Украине Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X