В Украине арестовали первого «мэра"-коллаборанта — The Wall Street Journal

22 мая, 13:35
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Александр Харченко во время оккупации Дымера передавал оккупантам списки участников АТО и терроборонцев (Фото:The Wall Street Journal)

Александр Харченко во время оккупации Дымера передавал оккупантам списки участников АТО и терроборонцев (Фото:The Wall Street Journal)

В Украине арестовали 39-летнего предпринимателя Александра Харченко, которого во время оккупации Киевской области россияне назначили главой поселка Дымер Вышгородского района.

Война России против Украины — главные события 22 мая

Как сообщает The Wall Street Journal, Харченко пытался помочь оккупантам завоевать доверие местных жителей и убеждал их, что россияне якобы не враги.

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«Не доверяйте украинским СМИ, российские солдаты не враждебны, к ним можно нормально подойти и решить с ними все вопросы. Не бойтесь их, выходите из своих подвалов», — говорил он в видео, опубликованном Минобороны России 28 марта, на котором российские военные раздают еду и лекарства в Дымере.

Однако пять дней спустя войска РФ вынуждены были отступать из Дымера под давлением украинской армии. Харченко остался в поселке и сам едва выжил, поскольку во время боев его машину обстреляли.

Вскоре мужчину задержали сотрудники Службы безопасности Украины. На данный момент он подозревается в передаче российским военным информации о членах территориальной обороны и ветеранах войны на Донбассе. Его ждет суд по обвинению в сотрудничестве с врагом.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Киевская область Война России против Украины Коллаборационизм

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