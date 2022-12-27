Украина арестовала имущество российского олигарха Усманова на около 2 млрд гривен 27 декабря, 13:41 На подпольных складах Алишера Усманова в Украине обнаружили 160 тысяч тонн железной руды (Фото:СБУ)

Украинские власти арестовали имущество российского олигарха Алишера Усманова, который является пособником кремлевского режима.

Об этом во вторник, 27 декабря, сообщили в пресс-службе СБУ.

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Речь идет о 160 тысячах тонн железной руды, хранившейся на подпольных складах РФ в Украине.

Фото: СБУ

«Скрытое сырье обнаружено на территории нескольких морских портов Украины. Найденная партия железной руды принадлежит компании российского олигарха, входящего в ближайший круг высшего военно-политического руководства Кремля Алишера Усманова. После 24 февраля этого года на него наложены санкции СНБО Украины, США и Евросоюза», — отметили в спецслужбе.

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Согласно предварительной информации, представители РФ пытались нелегально переправить руду морскими судами на территорию России, после чего она была бы передана металлургической отрасли и военно-промышленного комплекса страны для обеспечения военных нужды.