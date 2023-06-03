В Украине проверили более 4800 укрытий: более 20% закрыты или непригодны для использования 3 июня, 15:16 МВД проверяет состояние укрытий в Украине (Фото:МВД)

По состоянию на утро 3 июня представители МВД проверили более 4800 укрытий по всей Украине. Среди них закрытыми оказались 252, а еще 893 — непригодными к использованию.

Укрытия проверяли более 5300 спасателей, полицейских и представителей местных органов исполнительной власти, сообщили в МВД.

«Закрытыми оказались 252 объекта гражданской защиты, непригодными к использованию — 893. Все нарушения зафиксированы. Составленные акты переданы ответственным органам для устранения недостатков», — заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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В МВД отметили, что такие проверки будут продолжаться и в дальнейшем.

В Киеве в ночь на 1 июня погибла 9-летняя девочка и две женщины, которые оказались на улице во время российской атаки ракетами, потому что не смогли попасть в запертое укрытие.

Трагедия дала новый толчок для проверки укрытий и подняла волну вопросов к властям и военной администрации столицы.

Уже вторую за последний месяц проверку укрытий в столице инициировал мэр Киева Виталий Кличко. Он заявил, что укрытия в Киеве должны быть открыты круглосуточно, и пообещал, что 8 июня Киевсовет обратится в парламент относительно установления ответственности за недопуск людей и ненадлежащую работу укрытий.

В то же время президент Владимир Зеленский поручил министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Александру Камышину провести полную ревизию всех защитных сооружений Киева, а главе МВД Игорю Клименко — по всей Украине.