В Киевской и ряде других областей звучит воздушная тревога, есть угроза БпЛА

19 августа, 00:40
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Дым в небе Украины после сбития ракеты (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Дым в небе Украины после сбития ракеты (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на субботу, 19 августа, в Киевской и ряде других областей Украины звучит воздушная тревога. Есть угроза применения врагом БпЛА.

01:00 Воздушные силы сообщают о движении «шахедов» в направлении Белой Церкви с востока, в направлении Чернигова с юго-востока.Днепропетровская, Запорожская области — ракетная опасность!

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По состоянию на 00:35 в Воздушных силах ВСУ сообщают о вылете из Курской области группы дронов-камикадзе «Шахед».

alerts.in.ua
Фото: alerts.in.ua
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Воздушное пространство БПЛА Война в Украине Война России против Украины Воздушная тревога шахеды атака шахедов

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