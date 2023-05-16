Новая ночная атака РФ. От обломков ракет в Киеве загорелись авто и повреждено большое здание, есть пострадавшие
Подземные станции метро продолжают работать в режиме укрытия (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)
В Украине ночью во вторник, 16 мая, в большинстве областей была объявлена воздушная тревога. В Киеве обломки ракет повредили здание, а также загорелись автомобили в нескольких районах столицы.
04:22 В Киеве объявлена воздушная тревога!
04:11 В лесопарковой зоне в Дарницком районе столицы — падение обломков БПЛА, без возгорания, добавил Кличко.
04:03 Отбой воздушной тревоги в Киеве и почти всех областях Украины.
03:56 Кличко сообщил, что по предварительной информации, в Соломенском районе трое пострадавших. В Оболонском, где упали обломки, пострадавших нет.
03:46 Кличко добавил, что в Дарницком районе столицы, в результате падения обломков ракеты, повреждены два автомобиля. Информация о пострадавших не поступала.
03:39 «В Соломенском районе, предварительно в результате падения обломков ракеты, произошло возгорание нескольких авто. Повреждено здание площадью 200 м кв. Спасатели работают на месте. Пострадавших пока не обнаружили», — добавил мэр Киева Виталий Кличко.
03:30 В КМВА добавили, что по предварительной информации, зафиксировано падение обломков в Оболонском, Шевченковском, Соломенском и Дарницком районах столицы.
«Данные по пострадавшим и разрушениям отсутствуют. Информация уточняется. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!», — Сергей Попко, начальник КМВА.
03:25 Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал взрывы в Киеве.
«Несколько — в Соломенском районе. А в Шевченковском, на территорию зоопарка, рухнули обломки ракеты. Все службы направляются на места. Подробности — позже. Воздушная тревога продолжается, находитесь в укрытиях!», — сказал он.
03:16 Новые пуски ракет не зафиксированы.
03:09 КОВА сообщает о работе ПВО в Киевской области.
03:05 Предварительно на Киев были пуски ракет Х-47м2 Кинжал с Северного направления.
Николаевский Ванек сообщает о минимум трех пусках Кинжалов.
03:01 КМВА сообщает о работе ПВО в Киеве.
02:55 Суспільне сообщает о звуках взрывов в Киеве.
Украинцев призывают оставаться в укрытиях и соблюдать правила «двух стен».
Воздушная тревога ночью объявлена:
в Киеве и области,
в Черкасской,
Хмельницкой,
Волынский,
Черновицкой,
Тернопольской,
Закарпатской,
Ивано-Франковской,
Львовской,
Ровенской,
Одесской,
Николаевской,
Херсонской,
Кировоградской,
Днепропетровской,
Винницкой,
Запорожской
Харьковской,
Донецкой,
в Сумской областях.