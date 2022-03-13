В Киевской и Луганской областях. Сегодня в Украине откроют девять зеленых коридоров из горячих точек 13 марта, 10:25 Цей матеріал також доступний українською Эвакуационный автобус из Сумской области (Фото:ГСЧС)

В воскресенье, 13 марта, в Украине откроются девять гуманитарных коридоров для эвакуации населения из горячих точек, которые обстреливают российские оккупанты.

Об этом сообщила вице-премьер — министр реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

Список гуманитарных коридоров на 13 марта

По киевскому направлению:

Из города Бородянки — в город Житомир.



Из села Светильня — в город Бровары.

Из села Победа — в город Киев.

Из села Большая Дымерка — в город Бровары.

Гуманитарные коридоры в Луганской области:

Из города Кременная — в город Лиман. Точка сбора из Бахмута.



Из города Рубежное — в город Славянск.

Из города Попасная — в город Славянск.

Из поселка Горное — в город Славянск.

Из города Счастья — в город Славянск.

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