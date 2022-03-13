В Киевской и Луганской областях. Сегодня в Украине откроют девять зеленых коридоров из горячих точек
Эвакуационный автобус из Сумской области (Фото:ГСЧС)
В воскресенье, 13 марта, в Украине откроются девять гуманитарных коридоров для эвакуации населения из горячих точек, которые обстреливают российские оккупанты.
Об этом сообщила вице-премьер — министр реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.
Список гуманитарных коридоров на 13 марта
По киевскому направлению:
Из города Бородянки — в город Житомир.
Из села Светильня — в город Бровары.
Из села Победа — в город Киев.
Из села Большая Дымерка — в город Бровары.
Гуманитарные коридоры в Луганской области:
Из города Кременная — в город Лиман. Точка сбора из Бахмута.
Из города Рубежное — в город Славянск.
Из города Попасная — в город Славянск.
Из поселка Горное — в город Славянск.
Из города Счастья — в город Славянск.
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