В Киевской и Луганской областях. Сегодня в Украине откроют девять зеленых коридоров из горячих точек

13 марта, 10:25
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Эвакуационный автобус из Сумской области (Фото:ГСЧС)

Эвакуационный автобус из Сумской области (Фото:ГСЧС)

В воскресенье, 13 марта, в Украине откроются девять гуманитарных коридоров для эвакуации населения из горячих точек, которые обстреливают российские оккупанты.

Об этом сообщила вице-премьер — министр реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

Список гуманитарных коридоров на 13 марта

По киевскому направлению:

Из города Бородянки — в город Житомир.

Из села Светильня — в город Бровары.

Из села Победа — в город Киев.

Из села Большая Дымерка — в город Бровары.

Гуманитарные коридоры в Луганской области:

Из города Кременная — в город Лиман. Точка сбора из Бахмута.

Из города Рубежное — в город Славянск.

Из города Попасная — в город Славянск.

Из поселка Горное — в город Славянск.

Из города Счастья — в город Славянск.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Гуманитарный коридор Ирина Верещук Война России против Украины

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