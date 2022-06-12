В ударе по Тернопольской области не было тактического или стратегического смысла — Зеленский 12 июня, 22:56 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что в ракетном ударе РФ по Чорткову Тернопольской области не было никакого тактического или стратегического смысла.

"После ракетного удара по Тернопольской области в больницах до сих пор находятся десять человек. Не было никакого тактического или стратегического смысла в этом ударе, как и в абсолютном большинстве других российских ударов. Это террор, просто террор", — сказал президент.

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Он также напомнил, что среди пострадавших — 12-летняя девочка из Харькова, выехавшая в Тернопольскую область, чтобы спастись от российской армии.

"Именно такие факты теперь будут определять восприятие России в мире. Не Петр I, не Лев Толстой, а дети — ранены и убиты российскими ударами", — подчеркнул глава государства.

11 июня около 22:00 российские оккупанты ударили ракетами по Чорткову Тернопольской области. Их выпустили из акватории Черного моря, одна из ракет попала в газовую трубу — произошло возгорание. Жертв в результате атаки нет, среди пострадавших — 12-летняя девочка.



Всего к медикам обратились 23 человека — гражданские и военные. Они получили повреждения легкой и средней тяжести.



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