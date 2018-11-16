16 ноября 2018, пятница

Возле вокзала Днепра нашли убитым военнослужащего-контрактника

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Тело нашли возле вокзала Днепра
Фото: Днепр Час

Тело нашли возле вокзала Днепра

В Днепре нашли мертвым военнослужащего-контрактника Вооруженных сил Украины Руслана Романюка, уроженца села Белозерка Тернопольской области.

Как сообщили изданию 20 минут в днепровской полиции, тело 41-летнего мужчины было найдено 14 ноября в одном из заброшенных зданий вблизи вокзала Днепра. По предварительной информации, мужчину убили.

По имеющимся данным, контрактник как раз собирался ехать в отпуск домой в свое родное село в Тернопольской области. Погибший последние два года служил в рядах ВСУ.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье "умышленное убийство". Причина смерти будет известна после проведения судмедэкспертизы.

Похороны Руслана Романюка состоятся в воскресенье, 18 ноября, в селе Белозерка.

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