Возле вокзала Днепра нашли убитым военнослужащего-контрактника

В Днепре нашли мертвым военнослужащего-контрактника Вооруженных сил Украины Руслана Романюка, уроженца села Белозерка Тернопольской области.
Как сообщили изданию 20 минут в днепровской полиции, тело 41-летнего мужчины было найдено 14 ноября в одном из заброшенных зданий вблизи вокзала Днепра. По предварительной информации, мужчину убили.
По имеющимся данным, контрактник как раз собирался ехать в отпуск домой в свое родное село в Тернопольской области. Погибший последние два года служил в рядах ВСУ.
По данному факту возбуждено уголовное производство по статье "умышленное убийство". Причина смерти будет известна после проведения судмедэкспертизы.
Похороны Руслана Романюка состоятся в воскресенье, 18 ноября, в селе Белозерка.
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