В Турции по запросу РФ задержали украинскую журналистку

28 октября, 15:54
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Гульсум Халилова работает ведущей на крымскотатарском телеканале ATR (Фото:Скриншот видео Крымская солидарность/YouTube)

Гульсум Халилова работает ведущей на крымскотатарском телеканале ATR (Фото:Скриншот видео Крымская солидарность/YouTube)

Турецкие силовики задержали в Стамбуле украинскую журналистку Гульсум Халилову.

Об этом в пятницу, 28 октября, сообщил заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев.

По его словам, Халилова была задержана по запросу российских властей.

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«Задержана известная украинская крымскотатарская журналистка, ведущая телеканала ATR Гульсум Халилова. Требуем немедленно освободить нашу коллегу! Просим о помощи президента Украины Владимира Зеленского», — написал он у себя в Facebook.

https://www.facebook.com/ayder.muzhdabaev/posts/pfbid0WBo9cwcd8w9HwqvJQ3DhFdCbJBUsMFds4YnENPKnBqJmJk451upkA1e5KMR5fs3Al

С чем именно связан запрос российской стороны на задержание журналистки, на данное время не известно.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Крымские татары СМИ Турция Российская агрессия Стамбул ATR журналисты

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