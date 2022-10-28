В Турции по запросу РФ задержали украинскую журналистку 28 октября, 15:54 Гульсум Халилова работает ведущей на крымскотатарском телеканале ATR (Фото:Скриншот видео Крымская солидарность/YouTube)

Турецкие силовики задержали в Стамбуле украинскую журналистку Гульсум Халилову.

Об этом в пятницу, 28 октября, сообщил заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев.

По его словам, Халилова была задержана по запросу российских властей.

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«Задержана известная украинская крымскотатарская журналистка, ведущая телеканала ATR Гульсум Халилова. Требуем немедленно освободить нашу коллегу! Просим о помощи президента Украины Владимира Зеленского», — написал он у себя в Facebook.

С чем именно связан запрос российской стороны на задержание журналистки, на данное время не известно.