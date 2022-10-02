Гетман Иван Мазепа. В Турции спустили на воду первый корвет для ВМС Украины — фото 2 октября, 21:28 В Турции спустили на воду первый корвет для украинского флота Гетьман Иван Мазепа (Фото:Елена Зеленская/Facebook)

В Турции спустили на воду первый корвет класса Ada для Военно-морских сил ВСУ, названный в честь гетмана Ивана Мазепы, в воскресенье, 2 октября.



Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская, которая вместе с командующим ВМС ВСУ Алексеем Неижпапой приняла участие в церемонии.

«Сегодня в Турции имела честь спустить на воду корвет, который будет служить Украине и в то же время будет иметь турецкое сердце», — написала она.

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Зеленская напомнила, что это противолодочный корвет типа Ada Гетман Иван Мазепа, имя которому президент присвоил в августе, будет первым кораблем такого класса для Военно-Морских сил Украины.

Фото: Елена Зеленская/Facebook

Фото: Елена Зеленская/Facebook

Фото: Елена Зеленская/Facebook

Фото: Елена Зеленская/Facebook

Фото: Елена Зеленская/Facebook

Ada — тип ракетных корветов, разработанных для ВМС Турции. Суда такого класса предназначены как для патрулирования в открытом море, так и для противолодочных операций.

В то же время в их конструкции предусмотрены принципы стелс-технологий. Проект по строительству двух судов такого типа для Украины начался в 2021 году. Согласно договоренностям, корветы должны войти в состав ВМС ВСУ в 2024 году.

Как рассказали в командовании ВМС, на корветах будут размещены:

комплексы ПВО малой дальности;

современная система боевого управления;

навигация;

радиолокационная станция;

гидролокатор для поиска и обнаружения подлодок;

система РЭБ и т. д.