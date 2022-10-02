Гетман Иван Мазепа. В Турции спустили на воду первый корвет для ВМС Украины — фото

2 октября, 21:28
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В Турции спустили на воду первый корвет для украинского флота Гетьман Иван Мазепа (Фото:Елена Зеленская/Facebook)

В Турции спустили на воду первый корвет для украинского флота Гетьман Иван Мазепа (Фото:Елена Зеленская/Facebook)

В Турции спустили на воду первый корвет класса Ada для Военно-морских сил ВСУ, названный в честь гетмана Ивана Мазепы, в воскресенье, 2 октября.

Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская, которая вместе с командующим ВМС ВСУ Алексеем Неижпапой приняла участие в церемонии.

«Сегодня в Турции имела честь спустить на воду корвет, который будет служить Украине и в то же время будет иметь турецкое сердце», — написала она.

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Зеленская напомнила, что это противолодочный корвет типа Ada Гетман Иван Мазепа, имя которому президент присвоил в августе, будет первым кораблем такого класса для Военно-Морских сил Украины.

Елена Зеленская/Facebook
Фото: Елена Зеленская/Facebook
Елена Зеленская/Facebook
Фото: Елена Зеленская/Facebook
Елена Зеленская/Facebook
Фото: Елена Зеленская/Facebook
Елена Зеленская/Facebook
Фото: Елена Зеленская/Facebook
Елена Зеленская/Facebook
Фото: Елена Зеленская/Facebook
https://www.facebook.com/olenazelenska.official/posts/pfbid0uHMSJsSmyMgdqEeJ5AwQc9Ynw6x5AJU6QYfaCjvrFTbd16Y1K64AVuVnopC86R88l

Ada — тип ракетных корветов, разработанных для ВМС Турции. Суда такого класса предназначены как для патрулирования в открытом море, так и для противолодочных операций.

В то же время в их конструкции предусмотрены принципы стелс-технологий. Проект по строительству двух судов такого типа для Украины начался в 2021 году. Согласно договоренностям, корветы должны войти в состав ВМС ВСУ в 2024 году.

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Как рассказали в командовании ВМС, на корветах будут размещены:

  • комплексы ПВО малой дальности;
  • современная система боевого управления;
  • навигация;
  • радиолокационная станция;
  • гидролокатор для поиска и обнаружения подлодок;
  • система РЭБ и т. д.
https://www.youtube.com/embed/-VgqxGxf5-8
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Турция ВМС Украины Корвет для ВМС Украины Елена Зеленская Алексей Неижпапа

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