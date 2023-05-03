Наблюдатели МАГАТЭ увидели взрывчатку в турбинном отделении энергоблока на ЗАЭС 3 мая, 20:08 Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Представители МАГАТЭ сообщили о факте размещения российскими оккупантами военной техники, оружия и взрывчатки в помещении турбинного отделения энергоблока № 4 Запорожской АЭС.

Об этом наблюдатели рассказали на совещании между кризисным центром (IEC) МАГАТЭ и Госинспекцией по ядерному регулированию (ГИЯРУ) о деятельности миссии на площадке Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба инспекции.

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В ГИЯРУ напоминают, что в конце июля 2022 года российские военные разместили в машинном зале энергоблока № 1 ЗАЭС тяжелую военную технику с боекомплектом, а также оружие и взрывчатку.

В начале августа 2022 года появилась информация о размещении военной техники также и в машинном зале энергоблока № 2 ЗАЭС.

Неадекватные решения и действия российских военных подвергают опасности как персонал атомной станции, так и жителей близлежащих населенных пунктов, заявляют в инспекции.

Крупнейшую атомную электростанцию в Европе — Запорожскую АЭС — российские оккупанты захватили после боев в Энергодаре 4 марта 2022 года. Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города.