В ЦИК рассказали, возможны ли выборы во время военного положения - СМИ

В ЦИК рассказали о выборах во время военного положения

Вопрос выборов в условиях военного положения, если оно будет введено в Украине, зависит от того, какие варианты для этого определены в указе президента, который в понедельник должна рассмотреть Верховная Рада, сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в Центральной избирательной комиссии.

В ЦИК рассказали, что выборы для начала назначаются соответствующим постановлением ВРУ (статья 16 Закона).

На вопрос, возможны ли вообще выборы в условиях военного положения, представитель ЦИК ответил, что согласно закону о военном положении - нет. Однако все зависит от того, что будет в указе президента, который рассмотрит Верховная Рада, поскольку "могут быть варианты".

Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.

В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них в тяжелом состоянии.

После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

Из-за действий РФ в Украине провели экстренное заседание СНБО, в результате которого было рекомендовано ввести военное положение в Украине на 60 суток . Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР". Верховная Рада рассмотрит вопрос введения военного положения в понедельник, 26 ноября.