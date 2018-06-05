05 июня 2018, вторник

В центре Запорожья дерево обрушилось на троллейбус с пассажирами, двое травмированных

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Дерево раздавило

Дерево раздавило "хвост" троллейбуса: двое травмированных

Двое человек госпитализировали с переломом бедра и вывихом плеча в 5-ю больницу Запорожья из-за падения дерева на троллейбус в центре города.

Как пишет портал 061.ua, транспортное средство двигалось по маршруту №13 в сторону улицы Победы. Массивное дерево обрушилось на "хвост" троллейбуса в процессе движения по бульвару Шевченко. Авария произошла, когда в салоне находилось 15 пассажиров.

Напомним, 4 июля во Львове выпал град, а шквальный ветер оторвал ремонтные конструкции, которые травмировали одного человека.

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