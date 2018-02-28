В центре Ровно на территории госучреждения обнаружили боевую гранату

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По словам полиции, речь идет о гранате РГД-5

По словам полиции, речь идет о гранате РГД-5

В среду, 28 февраля, в центре Ровно на территории одной из государственных учреждений, расположенного на улице Пушкина, нашли боевую гранату.

При этом сообщается, что недалеко от места, где была обнаружена опасная находка, находится школа.

"Полицейские сразу обеспечили охрану взрывоопасного предмета, заблокировали проезд транспорта и организовали безопасный проход детей в школу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, речь идет о гранате РГД-5 с запалом.

"Ее полицейские привели в безопасное состояние, отсоединив запал от корпуса, и изъяли для проведения экспертизы", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области мужчина бросил гранату в машину бывшей жены.

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