В центре Одессы во второй раз украли мини-скульптуру солдата Швейка

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Камеры по городу помогли при первой краже, власти надеются, что помогут и сейчас
Фото: Думская

Камеры по городу помогли при первой краже, власти надеются, что помогут и сейчас

Утром 19 февраля прохожие не увидели популярного символа Одессы - мини-скульптуры солдата Швейка, установленную на пересечении Дерибасовской и переулка Вице-Адмирала Жукова. В мэрии подтвердили факт похищения.

Об этом пишет Думская.

Городские власти планируют заявить в полицию о пропаже и надеются, что злоумышленников можно будет отыскать по записям видеокамер.

А так скульптура выглядит в оригинале / Думская

Напомним, впервые скульптуру-символ похитили в апреле прошлого года. Злоумышленницей оказалась ранее отбывавшая наказание за кражи местная жительница. Ее нашли через несколько дней.

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