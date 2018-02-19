В центре Одессы во второй раз украли мини-скульптуру солдата Швейка

Утром 19 февраля прохожие не увидели популярного символа Одессы - мини-скульптуры солдата Швейка, установленную на пересечении Дерибасовской и переулка Вице-Адмирала Жукова. В мэрии подтвердили факт похищения.
Об этом пишет Думская.
Городские власти планируют заявить в полицию о пропаже и надеются, что злоумышленников можно будет отыскать по записям видеокамер.
А так скульптура выглядит в оригинале / Думская
Напомним, впервые скульптуру-символ похитили в апреле прошлого года. Злоумышленницей оказалась ранее отбывавшая наказание за кражи местная жительница. Ее нашли через несколько дней.
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