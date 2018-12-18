В центре Одессы прохожим пришлось разнимать драку Дедов Морозов - видео
Сегодня, 10:42
1132
В Одессе между двумя аниматорами, изображающими на улице Дерибасовской Дедов Морозов, произошла драка.
Конфликт вспыхнул из-за того, что мужчины не поделили территорию, передает ТСН.
Когда один из Дедов Морозов фотографировался под елкой с ребенком, к нему подошел второй и потребовал "валить с его места".
После этого он набросился на своего оппонента, а разнимать их пришлось Снегурочке и случайным прохожим.
При этом дрались сказочные персонажи прямо на глазах у детей.