В центре Одессы прохожим пришлось разнимать драку Дедов Морозов - видео Сегодня, 10:42 1132 Цей матеріал також доступний українською Деды Морозы дрались прямо на глазах у изумленных детей Скриншот с видео ТСН

В Одессе между двумя аниматорами, изображающими на улице Дерибасовской Дедов Морозов, произошла драка.

Конфликт вспыхнул из-за того, что мужчины не поделили территорию, передает ТСН.

Когда один из Дедов Морозов фотографировался под елкой с ребенком, к нему подошел второй и потребовал "валить с его места".

После этого он набросился на своего оппонента, а разнимать их пришлось Снегурочке и случайным прохожим.

При этом дрались сказочные персонажи прямо на глазах у детей.