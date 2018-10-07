В центре Одессы произошла стрельба, ранен прохожий

В центре Одессы неизвестные устроили стрельбу и ранили прохожего. Об этом сообщают в пресс-службе Полиции Одесской области.
Отмечается, что сообщение о происшествии поступило около 12.45.
По предварительной информации, неизвестные лица совершили в сторону прохожего выстрел из пистолета Флобер.
Мужчина получил ранение и был госпитализирован.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства стрельбы устанавливаются.
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