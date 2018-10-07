07 октября 2018, воскресенье

В центре Одессы произошла стрельба, ранен прохожий

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Неизвестные совершили в сторону прохожего выстрел из револьвера Флобер (иллюстративное изображение)
namushke.com.ua

Неизвестные совершили в сторону прохожего выстрел из револьвера Флобер (иллюстративное изображение)

В центре Одессы неизвестные устроили стрельбу и ранили прохожего. Об этом сообщают в пресс-службе Полиции Одесской области.

Отмечается, что сообщение о происшествии поступило около 12.45.

По предварительной информации, неизвестные лица совершили в сторону прохожего выстрел из пистолета Флобер.

Мужчина получил ранение и был госпитализирован.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства стрельбы устанавливаются.

Смотрите также

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове