В центре Одессы неизвестный поджег внедорожник судьи

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Спасателям удалось оперативно потушить пожар
Фото: Оdessa.net

Спасателям удалось оперативно потушить пожар

Во вторник, 20 февраля, в центре Одессы неизвестные подожгли Volkswagen, припаркованный неподалеку от здания Одесского апелляционного административного суда, передает Думская.

По словам очевидцев, в машину бросили бутылку с зажигательной смесью. Спасателям удалось оперативно потушить пожар.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, на месте пожара найдена обгоревшая пластиковая бутылка и коробка спичек.

Фото: Оdessa.net

 

Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Полиция устанавливает лиц, причастных к поджогу автомобиля Volkswagen Touareg на Торговой улице.

Как передает Оdessa.net, по данным очевидцев и граждан, которые проживают недалеко от места проишествия, данный автомобиль принадлежит судье Одесского апелляционного административного суда.

Фото: Оdessa.net

 

Напомним, в центре Львова загорелся автомобиль.

 

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