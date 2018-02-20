В центре Одессы неизвестный поджег внедорожник судьи

Во вторник, 20 февраля, в центре Одессы неизвестные подожгли Volkswagen, припаркованный неподалеку от здания Одесского апелляционного административного суда, передает Думская.

По словам очевидцев, в машину бросили бутылку с зажигательной смесью. Спасателям удалось оперативно потушить пожар.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, на месте пожара найдена обгоревшая пластиковая бутылка и коробка спичек.

Фото: Оdessa.net

Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Полиция устанавливает лиц, причастных к поджогу автомобиля Volkswagen Touareg на Торговой улице.

Как передает Оdessa.net, по данным очевидцев и граждан, которые проживают недалеко от места проишествия, данный автомобиль принадлежит судье Одесского апелляционного административного суда.

Фото: Оdessa.net

Напомним, в центре Львова загорелся автомобиль.