В центре Одессы неизвестные захватили здание санатория

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В одесский санаторий ворвались люди с арматурой и заняли админздание

В одесский санаторий ворвались люди с арматурой и заняли админздание

В Одессе около 70 человек, вооруженных арматурой, захватили территорию и административный корпус санатория Лермонтовский и не пускают на работу сотрудников.

На месте инцидента присутствуют несколько сотрудников полиции, однако активных действий они пока не предпринимают, сообщает Думская.

"Захватчиками руководит представитель государственного предприятия (санаторий оспаривают друг у друга Министерство юстиции и Укрпрофздравница, - ред.), который утверждает, что они действуют законно. Но на сегодняшний день есть вступившее в силу решение, которое отменило передачу здравницы Минюсту. Не имея возможности зайти законным путем, государственное предприятие совершает преступление при попустительстве полиции. Полиция тянет время", - заявил адвокат Илья Халдай, который защищает интересы действующей администрации Лермонтовского.

Он добавил, что в здании находится оборудование санатория и личные вещи сотрудников.

По словам директора санатория Дмитрия Антипова, неизвестные отключили Лермонтовский от электричества, полностью парализовав его работу.

В санатории сейчас проходят лечение и реабилитацию 150 человек.

По состоянию на 10 утра, захватчиков вытеснили за пределы санатория, продолжаются следственные действия. Троих задержали и посадили в автозак.

Возле здания санатория назревает столкновение. Полиция пока сдерживает противоборствующие стороны. 

Конфликт вокруг санатория Лермонтовский продолжается по меньшей мере с 2011 года. На территории санатория находятся объекты недвижимости общей площадью около 12,7 тыс. кв. м, а сам санаторий расположен недалеко от побережья в центральной части Одессы.

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