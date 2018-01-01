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В центре Одессы автомобиль BMW сбил на пешеходном переходе женщину

Сегодня, 11:56
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Пострадавшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу

Фото: Думская

В понедельник вечером, 10 декабря, в Одессе автомобиль BMW сбил женщину, переходившую дорогу.

Об этом со ссылкой на патрульную службу Нацполиции передает Думская.

Как сообщается, ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Колонтаевской.

В результате происшествия пострадавшая была госпитализирована в больницу. Степень тяжести полученных ею травм не уточняется.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Теги:   Одесса ДТП

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