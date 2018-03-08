В Одессе во время задержания "барсеточников" пострадали трое полицейских

В среду, 7 марта, в центре Одессы во время задержания "барсеточников" у рынка Привоз пострадали трое полицейских.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Во время проведения мероприятий в рамках оперативно-профилактической отработки Мигрант, полицейские заметили четырех подозрительных мужчин, сидевших в автомобиле. Решив проверить у них документы, работники полиции подошли к незнакомцам и предъявили служебные удостоверения. После просьбы выйти из машины преступники пытались бежать и наехали на полицейских.

В результате трое правоохранителей были травмированы. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Для остановки транспортного средства работники полиции применили травматическое оружие.

Правонарушителей - 29-летнего одессита и трех иностранных граждан в возрасте от 37 до 51 года - задержали и доставили в Приморский отдел полиции. Злоумышленников проверяют на причастность к совершению других преступлений.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Польше группа украинцев и грузин напала на полицейских, против них применили оружие.