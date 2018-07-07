В центре Николаева на ходу загорелся троллейбус

В салоне троллейбуса не оказалось огнетушителя, на помощь пришли водители проезжавших мимо машин

В субботу, 7 июля, в Николаеве на Центральном проспекте во время движения загорелся троллейбус.

Об этом сообщает Преступности.НЕТ.

По словам очевидцев, троллейбус задымился на подъезде к остановке Соборная, после чего водитель остановился, и пассажиры быстро покинули салон.

"Оказалось, что горит центральный мотор троллейбуса, однако в салоне не оказалось огнетушителя. В итоге возгорание своим огнетушителем начал тушить водитель мимо проезжающего авто", - сообщает издание.

Спустя пару минут после вызова на место происшествия прибыли два пожарных автомобиля ГСЧС, которые окончательно загасили пламя.

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