В центре Николаева двое водителей со стрельбой решали проблемы с парковкой

Водители поссорились из-за парковки одного из них и устроили стрельбу в центре города

В четверг, 21 июня, на Центральном проспекте Николаева произошла стрельба из-за ссоры двух водителей.

Инцидент произошел около 9:00 возле гостиницы Николаев. Очевидцы сообщили в полицию, что видят мужчин, которые держат в руках пистолеты и якобы слышны выстрелы.

Инспекторы, которые приехали на место происшествия, увидели двух мужчин. Они объяснили, что у них возник конфликт по поводу парковки одного из них, в ходе которого один из мужчин оторвал из автомобиля оппонента государственный номерной знак и пытался скрыть его в своем авто.

Водители имели с собой пистолеты и применили их для выяснения отношений. Полиция установила, что оба имели разрешительные документы на оружие.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы на рынке Юлиана в Центральном районе Николаева 7 июня полиция задержала трех человек.