17 сентября 2018, понедельник

В центре Львова маршрутка сбила насмерть пожилую женщину

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Женщина скончалась на месте
Фото: полиция

Женщина скончалась на месте

В понедельник, 17 сентября, в центре Львова маршрутка сбила насмерть пожилую женщину.

Как сообщили в Нацполиции, ДТП произошло на площади Кропивницкого.

В результате аварии женщина от полученных травм скончалась на месте.

Согласно имеющимся данным, погибшая пыталась перебежать дорогу вне пешеходного перехода.

Полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Личность погибшей устанавливается.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове