В понедельник, 17 сентября, в центре Львова маршрутка сбила насмерть пожилую женщину.
Как сообщили в Нацполиции, ДТП произошло на площади Кропивницкого.
В результате аварии женщина от полученных травм скончалась на месте.
Согласно имеющимся данным, погибшая пыталась перебежать дорогу вне пешеходного перехода.
Полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Личность погибшей устанавливается.
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