В центре Львова КамАЗ переехал на пешеходном переходе пенсионерку - видео

В среду, 31 октября, на площади Соборной в центре Львова КамАЗ переехал на пешеходном переходе пожилую женщину.

Как сообщили в Нацполиции, за рулем грузовика находился 23-летний житель Каменка-Бугского района.

В результате наезда женщина скончалась на месте.

Как отмечает ТСН, водитель грузовика во время ДТП был трезв. По словам мужчины, он просто не заметил переходившую дорогу пенсионерку.

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При этом он утверждает, что она шла якобы за пешеходным переходом, однако видео аварии свидетельствует об обратном.