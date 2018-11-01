В центре Львова КамАЗ переехал на пешеходном переходе пенсионерку - видео

В среду, 31 октября, на площади Соборной в центре Львова КамАЗ переехал на пешеходном переходе пожилую женщину.
Как сообщили в Нацполиции, за рулем грузовика находился 23-летний житель Каменка-Бугского района.
В результате наезда женщина скончалась на месте.
Как отмечает ТСН, водитель грузовика во время ДТП был трезв. По словам мужчины, он просто не заметил переходившую дорогу пенсионерку.
18+
При этом он утверждает, что она шла якобы за пешеходным переходом, однако видео аварии свидетельствует об обратном.
Новое Время приглашает
1 ноября в 19:00 поговорим с известными предпринимателями и инвесторами о том, что ждет украинский бизнес в 2020 году. Конкуренция или монополии. Инновации или маски-шоу. Инвестиции или чемодан без ручки. Развивать или продавать?Прийти на лекцию
Комментарии
Правила комментирования