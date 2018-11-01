01 ноября 2018, четверг

В центре Львова КамАЗ переехал на пешеходном переходе пенсионерку - видео

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Женщина скончалась на месте
Скриншот

Женщина скончалась на месте

В среду, 31 октября, на площади Соборной в центре Львова КамАЗ переехал на пешеходном переходе пожилую женщину.

Как сообщили в Нацполиции, за рулем грузовика находился 23-летний житель Каменка-Бугского района.

В результате наезда женщина скончалась на месте.

Как отмечает ТСН, водитель грузовика во время ДТП был трезв. По словам мужчины, он просто не заметил переходившую дорогу пенсионерку.

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При этом он утверждает, что она шла якобы за пешеходным переходом, однако видео аварии свидетельствует об обратном.

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