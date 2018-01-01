В центре Кропивницкого мать пленного украинского моряка подняла флаг ВМС Сегодня, 13:37 0 Цей матеріал також доступний українською У матери командира катера Бердянск Натальи Кравченко до сих пор не было связи с сыном Скриншот видео ТСН

В центре Кропивницкого мать украинского моряка Романа Мокряка, который был захвачен Россией в Керченском проливе, подняла флаг ВМС Украины.

Как сообщает ТСН, таким образом Наталья Кравченко и другие жители города выразили поддержку плененным украинцам.

Мать Мокряка сообщила, что у нее до сих пор не было связи с сыном. Она также поблагодарила всех, кому не безразлична судьба моряков.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя что судна действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. "Суд" Крыма арестовал моряков на два месяца. Их перевезли в Москву. Украина считает захваченных украинских моряков военнопленными.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях,граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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