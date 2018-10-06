В центре Киева 7 октября ограничат движение транспорта и вход на трех станциях метро

В воскресенье, 7 октября, в центре Киева ограничат движение автомобилей, велосипедов и общественного транспорта, вечером возможно ограничение входа на трех станций метрополитена.

Так, в КП Киевпастранс сообщили, что изменения в работу наземного общественного транспорта будут действовать с 8:00 до 16:00 - во время проведения спортивно-массового мероприятия Wizz Air Kyiv City Marathon.

"С начала движения 6 октября в 8:00 7 октября и с 16:00 ориентировочно до 21:00 7 октября, во время перекрытия движения транспорта по улице Крещатик, движение автобусов маршрутов №№ 24, 114 организуется по трассе движения выходного дня", - сообщили в КП.

Пробег будет организовано по маршруту: Майдан Незалежности - ул. Грушевского - Петровская аллея - Парковая дорога - аллея Героев Крут - ул. Лаврская - б-р Дружбы народов - мост им. Патона - просп. Соборности (до ул. Березняковская) - мост им. Патона - б-р Дружбы народов - ул. Большая Васильковская - ул. Крещатик - Владимирский спуск - ул. Петра Сагайдачного - Контрактовая пл. - ул. Константиновская - ул. Фроловская - ул. Хорива - ул. Константиновская - ул. Верхний Вал (до Набережно - Крещатицкой) - ул. Нижний Вал - ул. Волошская - ул. Введенская - ул. Константиновская - ул. Нижний Вал - ул. Глыбочицкая - Глыбочицкий проезд - ул. Вячеслава Черновола - ул. Златоустовская - ул. Павловская - ул. Владимира Винниченко - ул. Обсерваторная - ул. Сечевых Стрельцов - ул. Большая Житомирская - ул. Владимирская - ул. Десятинная - Михайловская пл. - ул. Трехсвятительская - парк Владимирская горка - Михайловская пл. - Владимирский проезд - ул. Владимирская - б-р Тараса Шевченко - ул. Победы (до Воздухофлотского путепровода) - ул. Победы - ул. Саксаганского - ул. Льва Толстого - ул. Жилянская - ул. Большая Васильковская - ул. Крещатик - Майдан Независимости.

В связи с этим временно приостановят движение автобусы маршрутов № 5, 24, 55, трамваи маршрутов №14, 15, 18, изменения вносятся в работу автобусов маршрутов №20, 51, 53, 62, 69, 72, 114, 115, 118, 119, троллейбусов маршрутов №3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 19Д, 32, 33, 38, 40, 43, 50 и трамваев маршрутов №12, 16, 19.

Также в киевском метрополитене сообщили, что вечером 7 октября после окончания футбольного матча между ФК Динамо и Олимпик на НСК Олимпийский возможно ограничение входа на станциях Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого.