В центре Киева задержали группу неизвестных с масками и дубинками - полиция

В среду, 31 октября, во дворе дома на улице Шелковичной в Киеве полицейские обнаружили рядом с припаркованными микроавтобусами группу "подозрительных лиц".

Как сообщается, во время поверхностного осмотра правоохранители нашли у молодых людей балаклавы, деревянные палки, газовые баллончики и пиротехнику.

В полиции также утверждают, что изъяли у них оружие, однако, какое именно, не уточняется.

"Для установления всех обстоятельств происшествия и дачи объяснений, правонарушителей доставили в территориальное управление полиции. В настоящее время с ними общаются следователи", - заявили в Нацполиции.

О каком именно правонарушении идет речь, в ведомстве не сообщили.