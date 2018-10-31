31 октября 2018, среда

В центре Киева задержали группу неизвестных с масками и дубинками - полиция

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Задержанных доставили в управление полиции

Задержанных доставили в управление полиции

В среду, 31 октября, во дворе дома на улице Шелковичной в Киеве полицейские обнаружили рядом с припаркованными микроавтобусами группу "подозрительных лиц".

Как сообщается, во время поверхностного осмотра правоохранители нашли у молодых людей балаклавы, деревянные палки, газовые баллончики и пиротехнику.

В полиции также утверждают, что изъяли у них оружие, однако, какое именно, не уточняется.

"Для установления всех обстоятельств происшествия и дачи объяснений, правонарушителей доставили в территориальное управление полиции. В настоящее время с ними общаются следователи", - заявили в Нацполиции.

О каком именно правонарушении идет речь, в ведомстве не сообщили.

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