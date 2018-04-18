В центре Киева заблокировали движение транспорта из-за драки в троллейбусе

В среду, 18 апреля, в центре Киева заблокировано движение по улице Малая Житомирская из-за драки в троллейбусе.

Как сообщает Украинская правда с места происшествия, в общественном транспорте произошла драка между двумя компаниями.

В результате, по разным данным очевидцев, один или два человека получили ножевые ранения.

До приезда полиции все пассажиры: участники драки и очевидцы, среди которых были дети - оставались внутри троллейбуса.

Напомним, что 16 апреля в парке Киото в районе метро Лесная в Киеве произошла драка с применением гранаты. Один из участников драки серьезно пострадал.