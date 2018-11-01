В центре Киева второй день подряд задерживают десятки людей с балаклавами

В четверг, 1 ноября, силовики задержали на Печерске в Киеве около 40 молодых людей.
Как заявили в столичном управлении Нацполиции, на улице Генерала Алмазова полицейские увидели группу неизвестных, которые устанавливали палатки.
В ведомстве утверждают, что, когда правоохранители сделали им замечание, молодые люди начали бросать в их сторону петарды, от которых пострадали двое силовиков.
Там также настаивают, что у участников происшествия были при себе дубинки и балаклавы.
Всех задержанных, среди которых были и несовершеннолетние, доставили в Печерское райуправление.
Отметим, что в среду, 31 октября, полицейские задержали в центре Киева группу неизвестных с масками и дубинками.
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