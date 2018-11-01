В центре Киева второй день подряд задерживают десятки людей с балаклавами

Полицейские утверждают, что молодые люди бросали в них петарды

В четверг, 1 ноября, силовики задержали на Печерске в Киеве около 40 молодых людей.

Как заявили в столичном управлении Нацполиции, на улице Генерала Алмазова полицейские увидели группу неизвестных, которые устанавливали палатки.

В ведомстве утверждают, что, когда правоохранители сделали им замечание, молодые люди начали бросать в их сторону петарды, от которых пострадали двое силовиков.

Там также настаивают, что у участников происшествия были при себе дубинки и балаклавы.

Всех задержанных, среди которых были и несовершеннолетние, доставили в Печерское райуправление.

Отметим, что в среду, 31 октября, полицейские задержали в центре Киева группу неизвестных с масками и дубинками.