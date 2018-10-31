В центре Киева вор, пытаясь сбежать после ограбления, попал под колеса полицейского авто

Пострадавший пытался скрыться после ограбления и попал под колеса полицейского авто

На бульваре Шевченко в Киеве в ночь на 31 октября полицейский автомобиль Mitsubishi Outlander сбил пешехода.

По предварительной информации, правоохранители ехали на помощь другому экипажу, который задержал анонимного минера Бессарабского рынка, сообщает Информатор.

Во время движения по бульвару в сторону площади Победы через забор на проезжую часть выпрыгнул парень, который попал на капот полицейского авто.

Пострадавший получил серьезные травмы и в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу.

В ходе оформления ДТП к патрульным подошел парень и рассказал им, что пострадавший и еще двое неизвестных ограбили его. При просмотре записей камер видео наблюдения данная информация подтвердилась. Трое неизвестных отобрали у прохожего рюкзак и начали убегать на противоположную сторону бульвара перепрыгивая через забор. Первым перебегал парень, который и попал прямо на автомобиль патрульных. Двое других нарушителей увидели, что произошло, бросили рюкзак и убежали.

На месте ДТП работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Подробности произошедшего и личность пострадавшего парня устанавливаются.