В центре Киева в витрине магазина появились баннеры с портретом Сенцова и списком узников Кремля

В Киеве, на улице Крещатик, в витрине магазина Всі.Свої появились баннеры с портретом Олега Сенцова, а также с именами политзаключенных украинцев и крымских татар.

Как сообщается на странице магазина в Facebook, такие баннеры решили выставить, чтобы напомнить общественности об украинских политзаключенных, в частности - об Олеге Сенцове, который незаконно удерживается в тюрьме в РФ и голодает уже 12-ый день.

"Наши витрины - это наш голос. Они выходят на главную улицу столицы, мимо них проходят тысячи людей - как украинских, так и иностранных граждан. Сегодня мы изменили витрины, чтобы выразить свою позицию. Ведь кинорежиссер Олег Сенцов, наш соотечественник, невинно осужденный в России на 20 лет заключения, объявил бессрочную голодовку. Его требование - освобождение более 60-ти украинских политзаключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах только за то, что они являются гражданами Украины. За их свободу Олег Сенцов готов умереть... Мы не можем и не хотим допустить гибели соотечественника, честного и мужественного человека. И заявляем об этом с витрин Всі.Свої", - говорится в сообщении.

В витринах магазина выставили три баннера: с портретом Олега Сенцова, с историей его незаконного заключения в тюрьме РФ и со списком имен всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России.

"Мы призываем присоединиться к нам всех, кто имеет в своем распоряжении витрины и окна. Все витрины Киева и страны должны заговорить одним голосом! Мы должны привлечь внимание и уверены, что за этим последуют действия. В списке украинских политзаключенных нет чужих. Там все свои", - говорится в сообщении.Публикация от Всі. Свої Магазин (@vsi.svoi.store) 25 Май 2018 в 7:12 PDT

Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Олега Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористической группировки.

По последним данным, Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе (Белый медведь) в Арктике.

С 14 мая режиссер придерживается голодовки с требованием освободить 64 украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых в российских колониях и СИЗО.