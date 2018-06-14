14 июня 2018, четверг

В центре Киева установили арт-объекты, которые должны напомнить о войне - фото

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Силуэт жертв войны, установленный в центре Киева в рамках проекта Война рядом
Фото: Информатор

Силуэт жертв войны, установленный в центре Киева в рамках проекта Война рядом

Центр Киева с 13 июня украшают необычные скульптуры - металлические силуэты людей, пробитые пулями.

Художественный проект Война рядом создал доброволец и документалист Олесь Кромпляс, который участвовал в освобождении Мариуполя. Его поддержали - Национальный музей Революции Достоинства и Украинский институт национальной памяти.

Фоторепортаж арт-объектов опубликовало издание Информатор.

Силуэты будут напоминать киевлянам о войне на востоке до 22 июля.

"В Киеве и других крупных городах, даже тех, которые близко к фронту, жизнь вошла в привычное русло, далеко от военных реалий. Ежедневная рутина и хлопоты, заполненные горожанами каждый вечер кафе и рестораны... Проект ВОЙНА РЯДОМ призван напомнить украинцам, что на Востоке их государства, совсем рядом, продолжается вот уже пятый год подряд жестокая борьба за их жизнь", - говорится в описании события на Facebook.

Проект Война рядом представляет собой комплекс мероприятий и включает фотовыставку Освобождение Мариуполя. Лето войны, систему малых уличных скульптур расположенных в центре, а также рассказов очевидцев первых дней войны, которые можно прочитать, пройдя по ссылке, размещенной на каждой скульптуре.

Напомним, 14 июня у посольства Российской Федерации в Киеве прошла акция с требованием бойкотировать Чемпионат мира-2018 по футболу, который проходит в России.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове