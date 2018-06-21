В центре Киева у мужчины украли сумку с деньгами и разбили авто

В Печерском районе Киева неизвестные ограбили мужчину и сделали несколько неприцельных выстрелов.
Как рассказали в пресс-службе столичной полиции, инцидент произошел в переулке Физкультурный.
Заявитель сам позвонил в полицию. Он сообщил, что менял валюту, после чего несколько мужчин разбили его машину и забрали сумку с деньгами. Пострадавший слышал несколько выстрелов.
В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее глава столичной полиции Андрей Крищенко заявил, что суд отпустил под залог организатора и участников преступной группировки, которая нападала и грабила предпринимателей в центре Киева.
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