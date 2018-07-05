В центре Киева Toyota врезалась в маршрутку, из которой выходили пассажиры

На улице Евгения Коновальца в Киеве Toyota врезалась в маршрутку, из которой выходили пассажиры.
Как сообщает Информатор, машина ехала в сторону бульвара Леси Украинки в Печерском районе столицы и на скорости врезалась в маршрутное такси.
В результате столкновения пострадали пять пассажиров маршрутки, три из них были госпитализированы.
У одного из пострадавших диагностировали сотрясение мозга.
Водители транспортных средств не пострадали.
Очевидцы сообщили, что виновник ДТП пытался скрыться с места инцидента, однако его удалось остановить.
По предварительным данным, водитель Toyota не справился с управлением.
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