05 июля 2018, четверг

В центре Киева Toyota врезалась в маршрутку, из которой выходили пассажиры

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Пострадали пять пассажиров
Фото: ИНформатор

Пострадали пять пассажиров

На улице Евгения Коновальца в Киеве Toyota врезалась в маршрутку, из которой выходили пассажиры.

Как сообщает Информатор, машина ехала в сторону бульвара Леси Украинки в Печерском районе столицы и на скорости врезалась в маршрутное такси.

В результате столкновения пострадали пять пассажиров маршрутки, три из них были госпитализированы.

У одного из пострадавших диагностировали сотрясение мозга.

Водители транспортных средств не пострадали.

Очевидцы сообщили, что виновник ДТП пытался скрыться с места инцидента, однако его удалось остановить.

По предварительным данным, водитель Toyota не справился с управлением.

 

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