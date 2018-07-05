В центре Киева Toyota врезалась в маршрутку, из которой выходили пассажиры

На улице Евгения Коновальца в Киеве Toyota врезалась в маршрутку, из которой выходили пассажиры.

Как сообщает Информатор, машина ехала в сторону бульвара Леси Украинки в Печерском районе столицы и на скорости врезалась в маршрутное такси.

В результате столкновения пострадали пять пассажиров маршрутки, три из них были госпитализированы.

У одного из пострадавших диагностировали сотрясение мозга.

Водители транспортных средств не пострадали.

Очевидцы сообщили, что виновник ДТП пытался скрыться с места инцидента, однако его удалось остановить.

По предварительным данным, водитель Toyota не справился с управлением.