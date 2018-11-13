В центре Киева поток горячей воды из прорвавшейся трубы снес автомобиль, движение перекрыто - соцсети

Во вторник, 13 ноября, на улице Шота Руставели в Киеве произошел прорыв трубы с горячей водой.

Об этом сообщили в сообществе Киев Оперативный, опубликовав видео с места происшествия.

При этом отмечается, что поток воды снес один из припаркованных автомобилей.

"На Шота Руставели прорвало трубу. Прорвало так, что снесло авто, которое почти провалилось под землю. Движение транспорта полностью перекрыто", - говорится в сообщении.

О возможных пострадавших среди людей информации не поступало.

Сейчас участок улицы с прорванной трубой залит водой и окутан паром.