В центре Киева прошел Марш за права женщин – фото, видео

В четверг, 8 марта, в центре Киева прошел Марш за права женщин Хватит терпеть!
Как сообщает УП, участники собрались возле монумента Независимости на Крещатике в центре столицы.
По словам организаторов акции, цель Марша – показать новых украинок и увидеть, что их беспокоит.
Цветом акции выбрали фиолетовый. Он был одним из символов самых первых европейских борцов за права женщин.
К акции присоединилась и международная правозащитная организация Amnesty International с требованием ратифицировать Стамбульскую конвенцию.
Среди участников акции были и мужчины.
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Как сообщает Громадське, несколько сотен человек прошли по центральным улицам Киева. Они скандировали Свобода, равенство, женская солидарность.
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