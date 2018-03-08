В центре Киева прошел Марш за права женщин – фото, видео

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К акции присоединись активисты Amnesty International

К акции присоединись активисты Amnesty International

В четверг, 8 марта, в центре Киева прошел Марш за права женщин Хватит терпеть!

Как сообщает УП, участники собрались возле монумента Независимости на Крещатике в центре столицы.

По словам организаторов акции, цель Марша – показать новых украинок и увидеть, что их беспокоит.

Цветом акции выбрали фиолетовый. Он был одним из символов самых первых европейских борцов за права женщин.

К акции присоединилась и международная правозащитная организация Amnesty International с требованием ратифицировать Стамбульскую конвенцию.

Среди участников акции были и мужчины.

Как сообщает Громадське, несколько сотен человек прошли по центральным улицам Киева. Они скандировали Свобода, равенство, женская солидарность.

 

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