В центре Киева прорвало трубу с горячей водой, улица превратилась в баню

Утром в четверг, 15 ноября, в центре Киева прорвало трубу с горячим водоснабжением.

Как сообщает Киев Оперативный, инцидент произошел на проезжей части по улице Деловой. Улицу окутал пар.

Ранее подобный инцидент произошел на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского. Поток воды снес один из припаркованных автомобилей.

Из-за аварии несколько домов отключили от отопления, а в центре города образовались пробки.