15 ноября 2018, четверг

В центре Киева прорвало трубу с горячей водой, улица превратилась в баню

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На проезжую часть полился кипяток
Скриншот с видео

На проезжую часть полился кипяток

Утром в четверг, 15 ноября, в центре Киева прорвало трубу с горячим водоснабжением.

Как сообщает Киев Оперативный, инцидент произошел на проезжей части по улице Деловой. Улицу окутал пар.

Ранее подобный инцидент произошел на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского. Поток воды снес один из припаркованных автомобилей.

Из-за аварии несколько домов отключили от отопления, а в центре города образовались пробки.

Мы в 2020 году. Как изменится Украина?

В четверг, 15 ноября, состоится финальная лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну".

Что можем сделать мы, чтобы Украина наконец стала успешной страной?

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