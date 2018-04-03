В центре Киева проходит марш националистических сил

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В центре Киева собралось около 2,5 тысяч активистов
Фото: Информатор

В центре Киева собралось около 2,5 тысяч активистов

В центре Киева утром проходит марш националистических сил За украинское будущее без олигархов.

Возле стадиона имени Лобановского собралось около 2,5 тысяч активистов ВО Свобода, Национального корпуса и Правого сектора, сообщает Интерфакс-Украина.

Участники акции держат в руках партийные и государственные флаги Украины. Они намерены пройти маршем к зданию Кабинета министров, Верховной Раде и Администрации президента.

Правительственный квартал во вторник утром находится под усиленной охраной правоохранителей.

На улице Грушевского также присутствуют сотрудники пиротехнической службы со служебными собаками.

Движение по Грушевского перекрыто, на улицах Институтской и Грушевского установлены агитационные палатки Национального корпуса и ВО Свободы.

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