В центре Киева произошли столкновения между полицией и протестующими против открытия фаст-фуда в Доме профсоюзов

В Киеве на Майдане Независимости произошли стычки между полицией и членами праворадикальной организации С14, протестующих против открытия кафе быстрого питания в Доме профсоюзов.

Как сообщает С14 в Telegram, правоохранители задержали и везут в отделение около семи человек.

Фото: скриншот

Как передает Громадське, участники акции разрисовали фасад заведения, также они облили шины неизвестным веществом, но не жгли их.

Сотрудница полиции, которая была на месте происшествия, отказалась комментировать инцидент.

"Я веду протокол осмотра места происшествия", - заявила она.

Адвокат Маси Найем рассказал, что он приехал в Дом профсоюзов по просьбе своего клиента - координатора С14 Сергея Мазура. Защитник отметил, что не знает о цели акции, а когда он уже приехал, то "какая-то история уже началась".

"Полиция решила, что их (участников акции) будут тянуть в машину патрульной полиции. Я попросил этого не делать. Началась толкотня и они (полицейские) пшикнули мне в лицо газовым баллончиком. Попали мне в лицо и глаза", - рассказал Найем.

У Києві біля Будинку профспілок члени праворадикальної організації С14 влаштували акцію проти відкриття кафе, є затримані pic.twitter.com/PlC4SeBtrW 21 ноября 2018 г.

На своей странице в Facebook Найем отметил, что намерен подать в полицию соответствующее заявление.