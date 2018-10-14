В центре Киева активисты подрались с правоохранителями: в ход шли дубинки и слезоточивый газ

В воскресенье, 14 октября, в Киеве возле Майдана Независимости активисты подрались с полицейскими из-за попытки установить палатку.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Активисты попытались пронести палатку на Майдан, но полицейские спецподразделения ТОР ее отобрали. В результате в начале улицы Михайловской произошла стычка. Стороны использовали дубинки и слезоточивый газ.
Как сообщает издание, организатором активистов выступил экс-мэр Конотопа Артем Семинихин (в конце лета городской совет вынес ему вотум недоверия).
"Сегодня - наш праздник, мы вправе поставить палатку, будем там праздновать, и наш штаб там будет", - рассказал один из участников конфликта.
По состоянию на 13:40 улица перекрыта активистами и силовиками.
Информации о пострадавших нет. В полиции ситуацию пока не комментируют.
Напомним, 14 октября по случаю дня Украинской повстанческой армии в Киеве пройдет традиционный марш националистов.
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