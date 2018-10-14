14 октября 2018, воскресенье

В центре Киева активисты подрались с правоохранителями: в ход шли дубинки и слезоточивый газ

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Улица перекрыта активистами и силовиками
Фото: РБК-Украина

Улица перекрыта активистами и силовиками

В воскресенье, 14 октября, в Киеве возле Майдана Независимости активисты подрались с полицейскими из-за попытки установить палатку.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Активисты попытались пронести палатку на Майдан, но полицейские спецподразделения ТОР ее отобрали. В результате в начале улицы Михайловской произошла стычка. Стороны использовали дубинки и слезоточивый газ.

Как сообщает издание, организатором активистов выступил экс-мэр Конотопа Артем Семинихин (в конце лета городской совет вынес ему вотум недоверия).

"Сегодня - наш праздник, мы вправе поставить палатку, будем там праздновать, и наш штаб там будет", - рассказал один из участников конфликта.

По состоянию на 13:40 улица перекрыта активистами и силовиками.

Информации о пострадавших нет. В полиции ситуацию пока не комментируют.

Напомним, 14 октября по случаю дня Украинской повстанческой армии в Киеве пройдет традиционный марш националистов.

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