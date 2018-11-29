В центре Киева произошла стрельба, есть пострадавший

Вечером в четверг, 29 ноября, в центре Киева произошла стрельба, в результате пострадал один человек.
Как сообщает dtp.kiev.ua, на улице Большая Васильковская в мужчину несколько раз выстрелили из травматического пистолета.
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Полицейские, патрулировавшие центральные улицы, оперативно задержали стрелка. Он нейтрализован, а пострадавший дает показания полиции. О тяжести ранений ничего неизвестно.
В полиции пока не комментируют данный инцидент.
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