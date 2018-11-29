29 ноября 2018, четверг

В центре Киева произошла стрельба, есть пострадавший

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Полиция оперативно задержала стрелка
Фото: скрин видео dtp.kiev.ua

Полиция оперативно задержала стрелка

Вечером в четверг, 29 ноября, в центре Киева произошла стрельба, в результате пострадал один человек.

Как сообщает dtp.kiev.ua, на улице Большая Васильковская в мужчину несколько раз выстрелили из травматического пистолета.

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Полицейские, патрулировавшие центральные улицы, оперативно задержали стрелка. Он нейтрализован, а пострадавший дает показания полиции. О тяжести ранений ничего неизвестно.

В полиции пока не комментируют данный инцидент.

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