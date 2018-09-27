27 сентября 2018, четверг

В центре Киева произошел пожар в заброшенном здании

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В результате пожара никто не пострадал
Фото: Информатор

В результате пожара никто не пострадал

В центре Киева на улице Жилянской произошел пожар в двухэтажном недействующем здании, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"26 сентября в 19:41 на пульт связи службы 101 г. Киева поступила информация о пожаре на ул.Жилянской, 49/51. Загорелось 2-этажное недействующее здание. Площадь пожара составила 80кв. м", - говорится в сообщении.

Как отмечается, к ликвидации пожара привлекались 10 единиц техники и около 35 человек личного состава. Спасатели ликвидировали возгорание в 20:38.

По данным ГСЧС, в результате пожара никто не пострадал. 

Правоохранители устанавливают причины возгорания.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове