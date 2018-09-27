В центре Киева произошел пожар в заброшенном здании

В результате пожара никто не пострадал

В центре Киева на улице Жилянской произошел пожар в двухэтажном недействующем здании, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"26 сентября в 19:41 на пульт связи службы 101 г. Киева поступила информация о пожаре на ул.Жилянской, 49/51. Загорелось 2-этажное недействующее здание. Площадь пожара составила 80кв. м", - говорится в сообщении.

Как отмечается, к ликвидации пожара привлекались 10 единиц техники и около 35 человек личного состава. Спасатели ликвидировали возгорание в 20:38.

По данным ГСЧС, в результате пожара никто не пострадал.

Правоохранители устанавливают причины возгорания.

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