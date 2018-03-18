В центре Киева полиция заблокировала авто участника пробега к дому Порошенко

В воскресенье, 18 марта, в центре Киева полиция остановила автомобиль одного из участников акции, который планировал участвовать в автопробеге к дому президента Петра Порошенко в Козине.

Об этом сообщает Громадське.

Сообщается, что часть полицейских, которые блокируют авто, без жетонов.

Представитель Нацполиции Ярослав Тракало рассказал, что полицейские заблокировали авто, которое нарушило правила дорожного движения. По его словам, водитель пытался скрыться.

"Одно из транспортных средств, которое нарушило правила дорожного движения, было остановлено сотрудниками полиции для составления админпротокола... Авто потом поехало и было второй раз остановлено полицейскими, которые по закону должны составить уже два админпротокола об административных правонарушениях", - пояснил Тракало.

Он добавил, что информация о задержании кого-либо появится в ближайшее время.

В то же время активист Сергей Коба на своей странице в Facebook опубликовал видео, на котором видно, что заблокированное полицией авто принадлежит ему.

По информации издания, именно Коба использовал свой автомобиль для того, чтобы разрушить часть конструкций на Майдане, что раньше начали делать представители Руху нових сил.

Позже издание Украинская правда опубликовало видео, на котором видно, как авто Кобы нарушило правила дорожного движения.

Напомним, что в воскресенье, 18 марта, сторонники партии Рух нових сил в центре Киева провели акцию протеста с требованием отставки Петра Порошенко и против незаконной аннексии Крыма. На этот раз организаторы отказались от традиционного марша от парка Тараса Шевченко к площади Независимости и провели только "вече".