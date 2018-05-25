В центре Киева полиция остановила молодых людей с пиротехникой и балаклавами

В разгар подготовки к финалу Лиги чемпионов в Киеве полиция обнаружила несколько групп молодых людей, у которых обнаружили пиротехнику и маски с балаклавами.

По состоянию на 15:30 в столичной полиции сообщили о группе из трех ребят, которых полицейские остановили на перекрестке улиц Городецкого и Крещатик. У одного из них были пиротехнические средства. С ними общаются правоохранители.

По состоянию на 15:45 возле Майдана Независимости полицейские остановили для проверки четырех молодых людей. Во время общения и поверхностного осмотра у них обнаружили маски и балаклавы. Для дачи объяснений их пригласили в Печерское управления полиции.

Напомним, 26 мая в Киеве финал ЛЧ. Ранее около 20 хулиганов в масках напали на болельщиков Ливерпуля в киевском ресторане Rooster, расположенном неподалеку от стадиона НСК Олимпийский. Задержанными за избиение болельщиков оказались студенты одного из высших учебных заведений Киева.